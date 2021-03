Minaccia il vicino con un coltello: denunciato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella giornata di ieri 25 marzo B.M.A., cittadino marocchino 42enne residente a Vicenza e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dal suo vicino di casa per minacce aggravate. Il fatto è avvenuto in via Mora a Vicenza.

Alla base della denuncia ci sarebbe un diverbio tra B.M.A. e un condomine di nazionalità albanese: tra i due si sarebbe accesa una discussione, derivata da motivazioni futili, che ha portato il B.M.A. ad estrarre e minacciare il condomine. Questi ha quindi chiamato i Carabinieri, che sono intervenuti sul posto per placare la discussione e deferire l’aggressore.