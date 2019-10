Minaccia e picchia per mesi la moglie che ha chiesto la separazione: denunciato tunisino

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Sabato, in tarda serata, i militari dell’Aliquota Radiomobile di Schio hanno denunciato per maltrattamenti contro familiari, lesioni personali, minaccia e atti persecutori H.W., tunisino di 42 anni, pregiudicato. L’intervento dei Carabinieri è stato richiesto dalla moglie dell’uomo nella propria abitazione: dopo la decisione di separazione avviata dalla consorte, infatti, H.W. ha reiterato violenze fisiche, condotte vessatorie e di minaccia nei confronti della consorte in più episodi verificatisi da giugno ad oggi.

Terminati i primi controlli, la donna è stata condotta dalla pattuglia all’ospedale di Santorso ed è stata refertata per “stato d’ansia persistente per minacce subite ex marito”.

Attualmente la vittima è stata accompagnata presso il domicilio di una sua parente dove potrà rimanere sino all’evolversi giudiziario della vicenda.