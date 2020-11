Minaccia con coltello responsabile negozio: via 13 mila euro di incassi

Rapina ieri alle ore 20 al negozio SAPORE DI MARE, supermercato ittico, di via Verona ad Altavilla Vicentina. Il responsabile, 44enne, ha riferito ai carabinieri, chiamati sul posto, di essere stato sorpreso da un soggetto incappucciato mentre stava uscendo da una porta laterale dell’edificio. Aveva appena chiuso il locale e messo l’incasso in cassaforte. Il soggetto aveva anche mascherina ed era armato di coltello. Gli ha intimato di rientrare e riaprire la cassaforte. Il ladro ha portato via la somma di 13mila euro, mentre il ristoratore si è chiuso in bagno prima di chiamare aiuto.