Minaccia commessa con siringa insanguinata: “Dammi i soldi, te li restituirò”

“Ho problemi economici, te li restituirò quando starò meglio” e dopo la rapina ringrazia la vittima.

(P.U.) – Un uomo di 50 anni è stato denunciato per rapina aggravata dopo aver minacciato la commessa del supermercato Quick di viale Trieste nel pomeriggio dello scorso mercoledì 22 giugno. L’autore della rapina, un vicentino, B.L., è stato individuato solo ieri dalle volanti della polizia di Stato che transitavano in viale Trieste e hanno notato un individuo che corrispondeva alla descrizione della vittima della rapina. A tradirlo, due vistosi tatutaggi, uno sul braccio ed uno sulla gamba, particolari che la commessa del supermercato aveva notato.

L’uomo era entrato nel negozio impugnando una siringa insanguinata ed aveva minacciato la commessa chiedendo 50 euro. La donna, si è diretta verso la cassa che conteneva meno soldi e ha consegnato i 60 euro che vi erano contenuti. B.L., nel minacciare la donna ha anche detto che avrebbe restituito i soldi appena la sua situazione fosse migliorata.

Una volta fermato dalla polizia, B.L. ha ammesso quanto accaduto, riferendo di avere bisogno di soldi per pagarsi delle medicine. Nel suo passato vi sono dei precedenti per reati contro il patrimonio.