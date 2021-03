Minacce di morte no-vax al Presidente Ordine Medici di Vicenza, la solidarietà degli Ordini del Veneto

Incassa la solidarietà di tutti gli Ordini dei medici del Veneto, il presidente di Vicenza Michele Valente, minacciato di morte da anonimi No vax nei giorni scorsi. “Muori tu e tutti quelli che si vaccinano come te”. “Ti auguriamo di morire di Covid ma, siccome è un virus inventato, speriamo che tu muoia presto di qualche altra malattia”.

Una vicenda che ha origine all’inizio dell’arrivo dei vaccini, quando Valente aveva scritto ai colleghi medici di medicina generale una lettera sollecitandoli a vaccinarsi. Una lettera che fu chiamato a commentare sui media e che commentò sulle reti nazionali e locali. Da lì, insulti, volgarità e minacce al suo indirizzo. Gli Ordini medici veneti solidarizzano tutti con Valente e l’hanno fatto anche ufficialmente con una nota: “Queste minacce, ancorché vili ed anonime non devono essere sottovalutate in un momento estremamente difficile per tutto il paese, in cui vengono richiesti un corretto rispetto delle zone rosse e nuove limitazioni alla libertà individuale. Ribadiamo ancora una volta che i vaccini hanno salvato l’umanità in un recente passato e ci salveranno anche questa volta e che alcune reazioni allergiche ci sono sempre state e non devono essere enfatizzate. Tali fenomeni vanno considerati per quello che sono, sia dall’opinione pubblica che dall’autorità giudiziaria”.