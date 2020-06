Militare USA della Ederle arrestato per terrorismo: pianificava strage di commilitoni

Arrestato per terrorismo un parà della 173a Brigata di stanza alla caserma Ederle di Vicenza. Si tratta di Ethan Melzer, militare 22enne proveniente da Louisville in Kentucky, a Vicenza dal 2019.

La notizia completa è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza (pag.11). In base a quanto ricostruito dagli inquirenti dell’FBI il giovane, arrestato lo scorso 10 giugno per alto tradimento e cospirazione contro gli USA, faceva parte di un’organizzazione nazista e satanista (O9A, Ordine dei Nove Angoli) e avrebbe avuto come obiettivo quello si sterminare i propri commilitoni. Le indagini sono partite ad aprile e sarebbero stati intercettati dei messaggi con i quali Melzer avrebbe girato informazioni riservate (relative a spostamenti del Battaglione in Turchia) ad altri cospiratori dell’associazione terroristica, nata in Gran Bretagna negli anni ’70, con ideologia vicina all’Isis e al nazismo. Ora, Melzer, arrivato a Vicenza già radicalizzato e che avrebbe confessato, rischia il carcere a vita.

Ecco quanto riporta il sito News1 (leggi la notizia completa in inglese)

Uno stralcio dell’atto di accusa:

DURANTE UN’INTERVISTA DEL 30 MAGGIO 2020 O CIRCA, MELZER HA CONFESSATO IL SUO RUOLO NELLA TRAMA DELL’ATTACCO, CHE DOVEVA ESSERE EFFETTUATO DA MEMBRI DI UN’ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA, HA AMMESSO CHE INTENDEVA CHE L’ATTACCO PIANIFICATO CAUSASSE LA MORTE DI ALTRETTANTI DEI SUOI COLLEGHI MEMBRI DEL SERVIZIO IL PIÙ POSSIBILE, E SI DICHIARÒ TRADITORE NEI CONFRONTI DEGLI STATI UNITI LA CUI CONDOTTA EQUIVALEVA AL TRADIMENTO.

Il luogo del possibile attacco? In Turchia: