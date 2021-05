Migranti in arrivo, la Lega vicentina: “No a modelli fallimentari del passato”

“Non si torni ai modelli del passato che hanno creato insicurezza e tensione sociale in città”. Lo affermano in una nota il capogruppo Lega in Consiglio comunale Matteo Reginato e il segretario provinciale della Lega Matteo Celebron.

“Le notizie apparse sulla stampa – esordisce Celebron – ci preoccupano non poco e ci fanno tornare indietro di qualche anno dove, la massiccia presenza in città di richiedenti asilo, aveva creato non pochi problemi dal punto di vista della sicurezza e dell’ordine pubblico. Solo con l’arrivo di Salvini al ministero dell’interno il flusso che ormai sembrava inesorabile si è fermato”.

“Abbiamo presentato una domanda di attualità in Consiglio comunale – afferma il capogruppo Reginato – per capire se il Comune sia stato coinvolto in scelte che poi ricadono inevitabilmente sull’amministrazione. Vogliamo sia fatta chiarezza, anche perché la nostra posizione sul tema è sempre stata chiara. In questo momento di grande difficoltà per tutti siamo convinti che le priorità siano altre e non possiamo permetterci di sprecare energie preziose su scelte calate dall’alto”.

“Monitoreremo la situazione – conclude Celebron – pronti anche a manifestare il nostro dissenso, conviti che per risolvere il problema alla radice serva una forte presa di posizione a livello centrale che segua la linea già tracciata da Matteo Salvini”.