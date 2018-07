MIGRANTI – Effetto Salvini? A Vicenza da giugno arrivate circa 40 persone

Gli effetti della politica contenitiva sul fronte immigrazione da parte del Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha riflessi immediati anche nelle province italiane e su Vicenza, che negli scorsi anni doveva affrontare picchi estivi di arrivi di migranti. Se nel 2016 la Prefettura e la Questura dovevano gestire massicci arrivi per poi distribuirli negli alloggi disponibili in città e in provincia (in alcune giornate anche 100 persone con la questura chiamata in forze a gestire l’emergenza) dal 1° giugno 2018 al 6 luglio si contano poche decine di arrivi. Meno di 40 secondo questura ed il dato è confermato anche dalla prefettura (alle prefetture, lo ricordiamo, è affidata dal ministero dell’Interno l’organizzazione dell’accoglienza ai migranti).

Di questi ultimi arrivati, ci fanno sapere dalla questura, poche unità provengono via terra dal confine Est con la Slovenia mentre la stragrande maggioranza è approdata sulle coste italiane.

E’ un effetto naturale ed immediato del drastico calo degli sbarchi sulle coste meridionali dell’Italia che ben presto potrebbe avere ripercussioni economiche sulle cooperative sociali, le associazioni di volontariato (Misericordie, Caritas, Onlus), che partecipano agli appalti indetti dalle prefetture per l’accoglienza ai migranti e che di fronte ai massicci arrivi si erano attrezzate di conseguenza.

Quest’anno, dall’insediamento di Salvini ad oggi, sono arrivante in Italia (prevalentemente via mare) 3.093 persone.

Dal 1° gennaio ad oggi sono sbarcate in Italia 16.707 persone in base all’ultimo report è proprio del Ministero dell’Interno/Dipartimento Pubblica Sicurezza. Netto calo rispetto al 2016 (-80,38%) e 2017 (-76,73%). Un trend che sembrerebbe accentuare notevolmente il ridimensionamento avvenuto con il ministro Minniti. Si arriverà a zero?

Dei migranti arrivati sulle nostre coste ben 11.429 provengono dalla Libia. Ma anche in questo caso il calo è notevole visto che il numero è inferiore quasi dell’86% rispetto allo stesso periodo del 2017. Tornando ai migranti in generale, soltanto nel maggio del 2017 il numero era stato di oltre 23.000 unità. Nello stesso mese del 2018 si era già ridotto a 3.963.

Paolo Usinabia