Microspaccio sotto le telecamere di via Gorizia, droga sequestrata e 3 consumatori segnalati

Tre interventi eseguiti da personale del Nos, il nucleo operativo speciale della polizia locale, con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza, hanno portato al sequestro di eroina, cocaina e marijuana e alla segnalazione in Prefettura di tre consumatori di sostanze stupefacenti. Le operazioni sono avvenute tutte nel pomeriggio di venerdì 29 maggio tra via Gorizia e Campo Marzo.

Durante l’attività di controllo del territorio attraverso le telecamere di videosorveglianza, un agente ha notato dapprima un uomo percorrere via Gorizia e avvicinarsi ad uno straniero a cui ha consegnato denaro in cambio di un involucro. La descrizione del soggetto immediatamente diramata agli operatori in servizio in borghese nella zona, ha consentito di intercettare il soggetto lungo il vicino viale Roma. L’acquirente, dopo un po’ di resistenza, ha consegnato agli agenti la sostanza appena acquistata per la somma di 10 euro, senza fornire informazioni sufficienti a rintracciare lo spacciatore, dileguatosi subito dopo lo scambio. Dalle analisi effettuate presso la sezione dei Nos la sostanza è risultata essere eroina del peso di 0,33 grammi. L’acquirente, G.C.L. , italiano di 48 anni, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti.

Nello stesso pomeriggio, sempre attraverso il sistema di videosorveglianza, in via Gorizia è stata notata una donna effettuare un analogo scambio con uno straniero. Individuata e fermata dagli agenti in borghese in viale Roma, la donna ha consegnato 0,25 grammi di cocaina, riferendo di averla acquistata poco prima per 10 euro. Lo stupefacente è stato sequestrato e la donna, M.C., 32 anni, residente a Padova, è stata segnalata alla Prefettura.

Infine un terzo veloce scambio sospetto osservato sempre attraverso le telecamere installate in via Gorizia ha portato ad individuare in viale Roma l’acquirente di 2,73 grammi di marijuana, comprata poco prima da due stranieri per 10 euro. Anche questo consumatore, E. M., tunisino di 47 anni, è stato segnalato alla Prefettura e la droga è stata sequestrata.

Sono al vaglio degli agenti le immagini delle telecamere per risalire ai responsabili dei tre episodi di spaccio.