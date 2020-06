Microspaccio, denunciato uno spacciatore e segnalati due consumatori

Ieri pomeriggio verso le 15.30, dopo che le telecamere hanno evidenziato uno scambio sospetto in via Gorizia, personale in borghese del Nos, il nucleo operativo speciale, ha fermato V.M, 36 anni. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti perché trovato in possesso di 0,54 grammi di eroina e 0,23 grammi di cocaina appena acquistati da uno straniero. Nel corso dell’intervento, nel tentativo di identificare lo spacciatore sono stati controllati sei persone in Campo Marzo di cui si sta ora verificando la regolarità della presenza sul territorio.

Nel corso del pomeriggio, verso le 16.45, un altro scambio sospetto è stato osservato a Campo Marzo, sempre attraverso le telecamere di videosorveglianza.

La pattuglia intervenuta sul posto ha fermato due persone, di cui una ha consegnato 2,16 grammi di marijuana. Il venditore, E.R., 43 anni, è stato denunciato per spaccio; l’acquirente, S.M., 31 anni, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore.