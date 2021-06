Michele Merlo, aperta un’inchiesta per omicidio colposo dopo la denuncia della famiglia

La Procura di Bologna ha aperto un’inchiesta contro ignoti per il reato di omicidio colposo per accertare le modalità della morte di Michele Merlo, il cantante scomparso a seguito di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. I familiari hanno deciso di “chiedere alla magistratura di svolgere le necessarie indagini”. Con l’apertura del fascicolo verrà predisposta l’autopsia sul corpo del ragazzo.

In una nota i genitori spiegano di voler “verificare se vi siano stati errori e/o omissioni antecedenti al ricovero al Maggiore che abbiano determinato irreversibilmente la sorte del proprio figlio”. “Assistiti dai propri consulenti e legali – prosegue il comunicato – procederanno in mattinata a depositare la formale denuncia necessaria per chiedere l’avvio delle procedure di sequestro della salma e delle cartelle cliniche”.

La decisione dei genitori dell’artista vicentino, già concorrente di “X Factor” e di “Amici” e scomparso la sera del 6 giugno scorso, è legata all’avvio di una indagine interna da parte dell’Ausl di Bologna per ricostruire la vicenda e chiarire, “quanto successo nei giorni e nelle ore precedenti al ricovero presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna”.