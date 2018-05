METEO – Verso un weekend di…?

Ecco le previsioni Arpav per i prossimo giorni.

Evoluzione generale

Una circolazione ciclonica continua ad interessare l’Europa più occidentale influenzando marginalmente anche il Veneto e determinando tempo variabile con fasi di instabilità. Sulla regione si alterneranno nubi irregolari con delle precipitazioni, spesso a carattere convettivo, e tratti di sereno specie in pianura. Le temperature massime non subiranno grosse variazioni mantenendosi superiori alla norma del periodo.

Tempo previsto

mercoledì 30. Tempo variabile; al mattino cielo da poco a parzialmente nuvoloso, nel pomeriggio/sera annuvolamenti irregolari alternati a schiarite.

Precipitazioni. Fino a buona parte della mattinata generalmente assenti, in seguito aumento della probabilità fino a medio-alta(50-75%) di rovesci o temporali sparsi sule zone montane e pedemontane, locali nella pianura interna, possibili anche in serata. Sulle zone costiere probabilità bassa (5-25%) per qualche fenomeno in trascinamento nel pomeriggio.

Temperature. Minime stazionarie o in lieve calo, massime stabili in pianura e in contenuto aumento in montagna.

Venti. In pianura deboli variabili, in quota deboli/moderati da Sud-Ovest in rinforzo in serata.

Mare. Quasi calmo.

giovedì 31. In pianura sereno o poco nuvoloso salvo possibili locali addensamenti specie nel pomeriggio, sulle zone montane e pedemontane da poco nuvoloso a nuvolosità irregolare nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni. Al mattino generalmente assenti, dalle ore centrali aumento della probabilità fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane e pedemontane, medio-bassa (25-50%) in pianura, con occasionali rovesci o temporali.

Temperature. Senza variazioni di rilievo.

Venti. In pianura deboli, a tratti moderati da Ovest, sulla costa venti deboli dai quadranti orientali. In quota deboli/moderati da Sud-Ovest.

Mare. Quasi calmo.

Tendenza

venerdì 1. Contenuta variabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso in montagna con addensamenti più significativi nel pomeriggio quando saranno associati ad una maggiore probabilità di qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature non subiranno sostanziali variazioni. In pianura venti dai quadranti occidentali a tratti moderati.

sabato 2. Permangono condizioni di contenuta variabilità con cielo sereno o al più poco nuvoloso in pianura, da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso in montagna con addensamenti più significativi nel pomeriggio quando aumenterà la probabilità di qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature risulteranno ancora pressoché stabili.