METEO – Verso la Befana…senza la neve

Il meteo in Veneto sarà variabile ma asciutto per condizioni di alta pressione, fatta eccezioni per delle precipitazioni tra oggi pomeriggio e giovedì mattina, maggiormente probabili sui monti per il transito della parte più meridionale di una bassa pressione in avvicinamento da nord-ovest. E’ il quadro meteo dell’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto (Arpav). Per oggi l’Arpav prevede alternanza di nuvole e rasserenamenti; sulle Dolomiti cielo spesso nuvoloso, in pianura nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Venezia e locali altrove, in sollevamento almeno parziale nelle ore centrali. Le temperature, in pianura e nelle valli, saranno in calo e sui monti in aumento, anche di molto. Per domani l’Arpav prevede tempo in cero con il cielo interessato dall’alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulle Dolomiti ancora nuvoloso nella prima metà di giornata, in pianura nebbie sparse e locali altrove fino a metà mattina e di sera.