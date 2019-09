METEO VENETO – Torna il caldo

Evoluzione generale

L’aumento della pressione previsto fino a venerdì mattina favorisce una crescente stabilità e una prevalenza degli spazi di sereno sulla nostra regione, salvo temporanei addensamenti in genere senza precipitazioni, con temperature in discreta ripresa; in seguito, la pressione e la situazione meteorologica saranno stabili.

Tempo previsto

mercoledì 11. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcuni addensamenti nuvolosi più probabili nelle ore centrali.

Precipitazioni. Più che altro nelle ore centrali probabilità bassa (5-25%) di locali piovaschi sulle Dolomiti, per il resto precipitazioni generalmente assenti.

Temperature. Minime in diminuzione in pianura, senza notevoli variazioni o in aumento in montagna; massime in moderato aumento.

Venti. In quota dai quadranti occidentali, a tratti deboli e a tratti moderati; altrove deboli con direzione variabile, a parte fasi di moderato rinforzo dai quadranti nord-orientali sulle zone costiere nella prima parte della giornata.

Mare. Poco mosso, anche quasi calmo sottocosta entro fine giornata.



giovedì 12. Cielo generalmente sereno, salvo locali modesti addensamenti nuvolosi che fino a metà giornata potranno interessare più probabilmente le zone montane e in parte la pianura centro-settentrionale.

Precipitazioni. Generalmente assenti.

Temperature. In contenuto aumento, specie sulle zone interne.

Venti. In quota, da deboli nord-occidentali a moderati settentrionali; altrove deboli con direizone variabile, salvo occasionali moderati rinforzi sulla costa più che altro per brezze.

Mare. Quasi calmo, al più poco mosso al largo nella prima parte della giornata.



Tendenza

venerdì 13. Cielo generalmente sereno; temperature minime in leggero aumento; le temperature massime in montagna aumenteranno, in pianura non subiranno variazioni significative.

sabato 14. Cielo da poco nuvoloso, con spazi di sereno alternati ad alcuni addensamenti di nubi irregolari che comunque saranno un po’ più frequenti in montagna, in genere senza precipitazioni; le temperature non varieranno molto.