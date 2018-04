METEO VENETO – Che tempo ci aspetta per il weekend?

Ecco le previsioni meteo per il Veneto a cura dell’Arpav

Correnti cicloniche meridionali renderanno il cielo molto nuvoloso con delle precipitazioni e qualche episodio di instabilità fino alle prime ore di venerdì; in seguito residua variabilità, ma con pressione in temporanea ripresa fino a sabato; da domenica avvicinamento di un nuovo impulso perturbato con aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni specie lunedì.

Tempo previsto

venerdì 13. Residua variabilità con ampi spazi di sereno e qualche addensamento più probabile fino al primo pomeriggio sulle zone pedemontane, specie orientali; alla sera, non si esclude qualche occasionale nebbia.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso bassa (5-25%) sulla fascia pedemontana e nulla o molto bassa (0-5%) altrove; si tratterà eventualmente di fenomeni in genere modesti e sparsi salvo occasionali brevi rovesci o temporali, con limite delle nevicate in rialzo fino a 1700-2000 m.

Temperature. Minime in diminuzione, massime in aumento, con contenute variazioni.

Venti. Deboli o tempoaneamente moderati, in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mare. Poco mosso o temporaneamente mosso.

sabato 14. Cielo poco o parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta. Probabili foschie o locali nebbie tra la notte ed il primo mattino.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Variazioni locali nei valori minimi; massime in aumento.

Venti. Deboli, dai quadranti nord-orientali.

Mare. Poco mosso.

Tendenza

domenica 15. Nuvoloso o molto nuvoloso con probabili deboli precipitazioni, specie nella seconda parte della giornata. Temperature minime in marcato aumento, massime senza notevoli variazioni. Venti tesi da nord-est in prevalenza moderati.

lunedì 16. Molto nuvoloso o coperto con probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in aumento, massime in prevalenza in diminuzione. Clima ventilato fino a metà giornata.