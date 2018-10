METEO VENETO – Stato di attenzione per forte vento

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

METEO. STATO DI ATTENZIONE IN VENETO PER VENTO FORTE IN MONTAGNA FINO A GIOVEDI’

La situazione meteorologica che interesserà il territorio regionale comporterà dal pomeriggio di domani fino alle prime ore di giovedì 25 ottobre un’intensificazione dei venti da nord sui rilievi, che saranno da tesi a forti, molto forti in alta quota. Mercoledì sono previsti episodi di foehn con forti raffiche nelle valli e localmente sulle zone pedemontane.

Alla luce delle condizioni meteo attese, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo Stato di Attenzione per vento forte sulle zone montane e pedemontane dalle ore 12.00 di domani alle 12.00 di giovedì.