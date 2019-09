VENETO – Maltempo nel weekend e neve sopra i 2000 metri

Evoluzione generale

Pressione in diminuzione per l’avvicinamento di una depressione di origine artica che da venerdì porterà varie precipitazioni e temperature in calo verso valori anche molto sotto la media.

Tempo previsto

giovedì 5. Sulla pianura fino al pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso, di sera poco o parzialmente nuvoloso. Sui monti fino a metà giornata sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio poco o parzialmente nuvoloso, verso sera parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni. Sulla pianura assenti, sulle Prealpi probabilità bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci locali verso sera, sulle Dolomiti probabilità medio-bassa (25-50%) per piovaschi/rovesci sparsi verso sera.

Temperature. Rispetto a mercoledì sulla pianura fino a metà mattina saranno più basse anche sensibilmente ed in seguito più alte in modo leggero o moderato, sui monti più alte di notte e più basse di giorno in modo leggero o moderato.

Venti. In prevalenza deboli e a tratti moderati; sulla pianura generalmente da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud.

Mare. Poco mosso.

Previsione Altezza Onde

venerdì 6. Sulla pianura nella prima metà di giornata nuvolosità in aumento, dal pomeriggio nuvoloso; sui monti nuvoloso per tutto in giorno.

Precipitazioni. Sulla pianura probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) dal pomeriggio per piogge estese anche con rovesci e temporali in particolare su Rodigino e zone limitrofe; sui monti probabilità medio-alta (50-75%) per piogge di entità modesta o moderata in vari momenti, con distribuzione irregolare ma che nell’ambito della giornata risulteranno estese.

Temperature. Rispetto a giovedì di notte sulla pianura saranno in aumento leggero o moderato, nelle valli senza variazioni di rilievo e in alta montagna in aumento leggero o moderato mentre di giorno ovunque in calo anche sensibile.

Venti. Da nord-est, sulla pianura moderati/tesi e sui monti deboli/moderati.

Mare. Mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

sabato 7. Alternanza di nuvole e rasserenamenti con piogge a tratti, temperature in calo di notte ed in aumento di giorno.

domenica 8. Nuvoloso con varie piogge ed in montagna quota neve in calo fino a quote anche prossime ai 2000 metri, temperature in calo.

Evoluzione generale

E’ arrivato l’autunno, puntualmente con l’inizio di settembre; la fine dell’estate, peraltro a sua volta iniziata in modo molto puntuale ad inizio giugno, è stata sancita dal transito da ovest ad est della parte più meridionale di una depressione con nucleo tra l’Europa Settentrionale e la Groenlandia, che ha portato vari temporali con successivo sensibile calo termico. La pressione è in aumento ma per il ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre, non più per quello Subtropicale Africano; quindi le temperature saranno nella media. Tra giovedì e venerdì nuovo transito di aria di origine artica, attese altre piogge e temperature anche sotto la media.

Tempo previsto

martedì 3. Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In calo, eccetto aumenti diurni sui monti; variazioni anche sensibili rispetto a lunedì, valori nella media.

Venti. Da nord-est, in prevalenza deboli/moderati, sulla pianura a tratti tesi fino al mattino più probabilmente su costa e zone limitrofe.

Mare. Molto mosso fino al mattino, mosso dal pomeriggio.



mercoledì 4. Cielo poco o parzialmente nuvoloso fino al mattino e sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a mercoledì sulla pianura saranno in calo leggero o moderato eccetto stazionarietà dei valori pomeridiani, nelle valli un po’ in calo di notte ed un po’ in aumento di giorno, in alta montagna un po’ in aumento sia di notte sia di giorno.

Venti. Deboli o moderati, fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile.

Mare. Da poco mosso a calmo nel corso della giornata.



Tendenza

giovedì 5. Nuvolosità in aumento nel corso della giornata. Dal pomeriggio delle piogge sui monti e verso sera anche sulla pianura più probabilmente in prossimità dei rilievi. Temperature sulla pianura in calo di notte ed in aumento di giorno, sui monti in calo eccetto aumenti notturni nelle valli.

venerdì 6. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti con qualche pioggia a tratti. Sui monti nuvoloso con delle piogge nel corso della giornata. Temperature in calo eccetto aumento notturni sulla pianura.