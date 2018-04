METEO VENETO – Previsioni: scoppia la primavera

Ecco le previsioni meteo per il Veneto a cura dell’Arpav, relativa a lunedì e ai prossimi giorni

Evoluzione generale

Fino a martedì bassa pressione in avvicinamento da nord-ovest, che porterà piogge più probabilmente fino a lunedì pomeriggio; da mercoledì alta pressione, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature spesso sopra la media.

Tempo previsto

lunedì 16. Fino a metà giornata cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. Fino al mattino assenti. Nel pomeriggio probabilità da medio-alta (50-75%) a medio-bassa (25-50%) andando da nord a sud; ci saranno piogge a tratti, anche con rovesci e qualche temporale, da sparse a locali andando da nord a sud. Di sera tenderanno a cessare.

Temperature. Rispetto a domenica fino al primo mattino saranno in aumento leggero o moderato e molto sopra la media, in seguito in calo anche sensibile con minime nelle ultime ore e valori superiori alla norma in modo leggero o moderato.

Venti. In prevalenza da nord-est, generalmente deboli e a tratti moderati.

Mare. Poco mosso

martedì 17. Alternanza di nuvole e rasserenamenti, fino al primo mattino nebbie locali.

Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge modeste a tratti che in vari momenti della giornata arriveranno ad interessare in modo sparso la Pianura.

Temperature. Rispetto a lunedì di notte saranno in calo e di giorno in aumento, leggero o moderato.

Venti. In prevalenza deboli e temporaneamente moderati, con direzione variabile.

Mare. Poco mosso

Tendenza

mercoledì 18. Precipitazioni assenti, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature senza variazioni di rilievo.

giovedì 19. Precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature senza variazioni di rilievo.