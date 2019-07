Attenzione: nel weekend previsti rovesci, grandinate e vento – Le previsioni meteo

SEGNALAZIONE: crescente rischio di temporali intensi (forti rovesci, grandinate, raffiche di vento) tra giovedì e domenica; tali fenomeni giovedì saranno limitati ai monti, venerdì dal pomeriggio interesseranno anche alcune zone di pianura ma sarà soprattutto nel fine settimana che colpiranno il Veneto.

Evoluzione generale

Persiste l’estensione verso le nostre latitudini dell’Anticiclone Subtropicale Africano; le temperature sopra la media anche sensibilmente continuano ad essere la caratteristica meteorologica saliente, sui monti anche alcuni rovesci/temporali. Da venerdì pressione in diminuzione e dal pomeriggio ci saranno dei rovesci/temporali anche sulla pianura con conseguente calo delle temperature che sarà più significativo tra sabato e domenica, quando sono attese altre piogge.

Tempo previsto

venerdì 26. Fino a parte della mattinata cielo sereno o poco nuvoloso, in seguito progressivo aumento della nuvolosità cumuliforme a partire dalle zone montane in parziale intensificazione anche sulla pianura.

Precipitazioni. Fino alla tarda mattinata assenti, in seguito probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) di rovesci/temporali sparsi sulle zone montane e pedemontane, fenomeni meno probabili e a carattere locale sulla pianura, specie su quella più interna (probabilità medio-bassa 25-50%). I temporali potranno risultare localmente di forte intensità.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni, in lieve calo sulle zone montane; massime stazionarie o in locale diminuzione sulle zone montane e pedemontane.

Venti. In pianura deboli di direzione variabile salvo moderati rinforzi sulla costa; in quota deboli dai quadranti occidentali. Probabili raffiche in occasione di fenomeni temporaleschi.

Mare. Calmo fino al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

Previsione Altezza Onde

sabato 27. Fino a metà mattina cielo sereno o poco nuvoloso, poi nuvolosità in aumento fino a cielo nuvoloso già entro fine mattina sui monti e nel corso del pomeriggio anche sulla pianura.

Precipitazioni. Assenti fino al primo mattino. Sui monti nel corso della mattinata probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) per rovesci/temporali da locali a sparsi. Tra il pomeriggio e la sera probabilità in ulteriore aumento fino ad alta (75-100%) sui monti e poi anche sulla pianura, per rovesci/temporali che entro fine giornata avranno interessato estesamente la Regione.

Temperature. In calo anche sensibile rispetto a venerdì con minime a tarda sera.

Venti. Con direzione variabile; in prevalenza deboli/moderati, a tratti rinforzi durante i temporali.

Mare. Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

domenica 28. Spesso nuvoloso con vari rovesci/temporali, temperature in calo.

lunedì 29. Nella notte nuvolosità in diminuzione con residue piogge, dal mattino in prevalenza cielo poco o parzialmente nuvoloso e sui monti a tratti nuvoloso con qualche altra pioggia nel pomeriggio. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno.