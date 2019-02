METEO VENETO – Tempo stabile e nebbie

Evoluzione generale

E’ in transito una saccatura atlantica molto debole che non sta producendo nessun effetto importante sulla regione e già dalla sera di mercoledì la pressione tenderà a rinforzarsi nuovamente. Il tempo rimarrà invariato fino a giovedì, con frequenti foschie/nebbie/nubi basse su gran parte della pianura e in alcune valli prealpine. Da venerdì a sabato l’alta pressione atlantica si espanderà dinamicamente verso la Scandinavia determinando una discesa di correnti fredde e secche che provocheranno un miglioramento della visibilità, un rinforzo dei venti da nord est in alta montagna e di Bora verso la costa e un temporaneo calo termico anche sensibile sabato per le massime.

Tempo previsto

giovedì 21. In montagna, specie sulle Dolomiti e in quota, sereno o poco nuvoloso, per passaggi di nubi alte; in pianura, specie durante le ore più fredde, varie nebbie, localmente persistenti o in parziale diradamento durante le ore diurne.

Precipitazioni. Assenti (0%).

Temperature. Minime in diminuzione anche sensibile in pianura, stazionarie o in leggero aumento in montagna, massime in lieve o contenuto aumento in pianura, in lieve calo in montagna specie in quota; moderata inversione termica nelle ore più fredde.

Venti. In quota da deboli a moderati, anche tesi nelle ultime ore sulle Dolomiti, perlopiù dai quadranti nord-occidentali; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile.

Mare. Calmo.

Previsione Altezza Onde

venerdì 22. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Tuttavia, in pianura saranno ancora possibili nelle prime ore del mattino foschie/nebbie, con miglioramento della visibilità nel corso della giornata.

Precipitazioni. Assenti (0%).

Temperature. Minime senza notevoli variazioni, salvo degli aumenti in montagna nelle valli per Fhoen, massime in aumento, più sensibile nelle zone interessate dal Fhoen; clima diurno più mite rispetto ai giorni precedenti con temperature ben al di sopra della norma.

Venti. Rinforzi di venti settentrionali in quota, con episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana. In pianura in prevalenza deboli tendenti a rinforzare da est specie verso la costa a fine giornata.

Mare. Calmo o poco mosso tendente a divenire mosso o molto mosso a fine giornata.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

sabato 23. Cielo in prevalenza sereno con buona visibilità; a tratti saranno presenti anche nubi alte molto sottili. Venti in quota tesi/forti da nord est, con rinforzi di vento anche in pianura dai quadranti orientali, più significativi verso la costa. Temperature in calo specie le massime su Prealpi e pianura.

domenica 24. Cielo ovunque sereno o poco nuvoloso per passaggi di innocue nubi alte molto sottili. Visibilità buona ovunque. Temperature in ripresa. Venti in quota ancora tesi da nord est.