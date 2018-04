METEO VENETO – Ponte in chiaro-scuro con temperature estive

L’alta pressione che interessa il Mediterraneo va progressivamente ad indebolirsi per l’avvicinamento da Ovest di una saccatura di origine atlantica. Il tempo fino a sabato sarà pressoché stabile, dalle ore centrali di domenica, e fino alle prime ore di lunedì, diverrà variabile a tratti instabile soprattutto sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura occidentale con precipitazioni sparse. Seguirà tempo più stabile ed in prevalenza soleggiato. Le temperature subiranno un moderato calo da lunedì con valori più vicini alle medie.

Il tempo oggi

venerdì 27

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in temporaneo calo rispetto a giovedì, con valori prossimi alla media stagionale. Venti da Nord-Est inizialmente moderati in successiva progressiva attenuazione.

Tempo previsto

sabato 28. Su pianura e zone pedemontane in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo maggiore annuvolamenti irregolari verso il tardo pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in calo, massime in aumento.

Venti. Generalmente deboli di direzione variabile, brezze sulla costa.

Mare. Calmo o poco mosso.

Previsione Altezza Onde

domenica 29. Condizioni di crescente instabilità con iniziali schiarite, anche ampie, alternate a nuvolosità irregolare, più frequente nel pomeriggio/sera. Nella notte e fino alle prime ore possibili locali riduzioni della visibilità.

Precipitazioni. A partire da metà mattina probabilità crescente fino a medio-alta (50-75%) di precipitazioni inizialmente locali, in seguito sparse anche a carattere di rovescio/temporale. Fenomeni che interesseranno inizialmente le pedemontane, in seguito tenderanno ad estendersi anche alla pianura centro-occidentale mentre su quella orientale saranno in prevalenza assenti.

Temperature. Minime in aumento, massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione.

Venti. Moderati dai quadranti orientali.

Mare. Poco mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

lunedì 30. Fino alle prime ore del mattino residua instabilità con cielo parzialmente nuvolso specie sui settori pedemontani e più occidentali della pianura con qualche rovescio o temporale, in seguito tempo più stabile e via via più soleggiato. Temperature minime in generale diminuzione, massime in generale calo salvo sulle zone costiere dove risulteranno in aumento.

martedì 1. Sereno o al più poco nuvoloso per nuvolosità cumuliforme specie a ridosso dei rilievi durante le ore centrali. Temperature minime in ulteriore lieve calo, massime stazionarie. Brezze sulla costa.