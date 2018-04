METEO VENETO – Per ora un grigio aprile

Ecco le previsioni meteo per il Veneto a cura dell’Arpav, relative a martedì e ai prossimi giorni

Si instaura una circolazione ciclonica tra Europa e vicino Atlantico, che in questi giorni a più riprese farà sentire i suoi effetti anche sulla nostra regione; avremo pertanto varie fasi con molte nubi e con delle precipitazioni specie a cavallo tra mercoledì e giovedì; situazione meno instabile venerdì, con pressione in contenuta ripresa; fino a giovedì, tendenza a riduzione dell’escursione termica giornaliera.

Tempo previsto

martedì 10. Cielo a tratti molto nuvoloso e a tratti irregolarmente nuvoloso, con alcune schiarite soprattutto da fine mattinata.

Precipitazioni. Probabilità complessivamente medio-alta (50-75%) suulle zone pedemontane, medio-bassa (25-50%) altrove; si tratterà di piogge al più sparse e modeste, salvo locali rovesci od occasionali temporali.

Temperature. Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui comunque varie diminuzioni sulle zone nord-occidentali; per le massime prevarrà un discreto calo, salvo locale stazionarietà sulle zone centro-meridionali.

Venti. In prevalenza deboli di direzione variabile, salvo sulla costa dove nelle ore diurne diverranno temporaneamente moderati per rinforzi dai quadranti meridionali.

Mare. Poco mosso, al più mosso al largo nelle prime ore.

mercoledì 11. Cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Probabilità in aumento fino a complessivamente alta (75-100%) sulle zone pedemontane, medio-alta (50-75%) altrove, per piogge perlopiù sparse.

Temperature. Mimime in contenuto aumento; per le massime prevarrà un contenuto calo, salvo a nord-est ove saranno stazionarie o in leggero aumento.

Venti. Da deboli a localmente moderati, in prevalenza nord-orientali a parte qualche rinforzo di Scirocco verso fine giornata sulla costa.

Mare. Generalmente poco mosso.

Tendenza

giovedì 12. Cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo parziali schiarite più probabili alla sera; piogge sparse, comunque un po’ più diffuse nelle primissime ore; per le temperature minime prevarrà una discreta diminuzione, per le massime un discreto aumento a sud-ovest ed un contenuto calo a nord-est.

venerdì 13. Cielo parzialmente nuvoloso, con delle schiarite; non si esclude qualche locale pioggia, in genere modesta salvo occasionali brevi rovesci; le temperature minime saranno in contenuto calo, per le massime prevarrà un contenuto aumento.