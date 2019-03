METEO VENETO – Diramato lo stato di attenzione per forte vento

L’Arpav ha appena emesso un bollettino con stato di attenzione per forte vento in tutta la Regione. Eccolo.

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avviso emesso oggi alle ore 13, il Centro Funzionale Decentrato, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, dichiara per forte vento, su tutta la regione, la fase operativa di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme o allarme a seconda dell’intensità del vento), fino alle ore 14:00 di domani, martedì 26 marzo. Queste le previsioni meteo: “tra lunedì pomeriggio 25 marzo e martedì mattina 26 marzo, venti a tratti forti in montagna, con raffiche di Foehn nelle valli e su zone pedemontane, e sul resto della regione per rinforzi di Bora sulla costa e pianura limitrofa e raffiche in occasione di eventuali temporali”.