METEO VENETO – Dall’inverno alla quasi estate

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Evoluzione generale

Su gran parte d’Europa si afferma un robusto campo anticiclonico, che sulla nostra regione fa prevalere gli spazi di sereno e mantiene le temperature ben sopra la norma di questo periodo; qualche nube in più almeno in montagna nel prossimo fine settimana.

Tempo previsto

giovedì 19. Cielo in prevalenza sereno, al più localmente poco nuvoloso nel pomeriggio per qualche modesto cumulo più probabile sulla fascia pedemontana.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Contenute variazioni di carattere locale, tra cui alcune diminuzioni delle minime e alcuni aumenti delle massime.

Venti. Deboli di direzione variabile, a parte moderati rinforzi da nord-est fino a metà giornata sulle zone costiere e meridionali.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

venerdì 20. Prevarrà un cielo sereno, a parte locali modesti annuvolamenti più che altro nel pomeriggio a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Saranno perlopiù in contenuto aumento, salvo risultare stazionarie o in lieve calo riguardo ai valori minimi sulle zone centro-meridionali.

Venti. Deboli di direzione variabile, salvo moderati rinforzi da nord-est fino a metà giornata sulle zone costiere e meridionali.

Mare. A tratti poco mosso, a tratti quasi calmo.

Tendenza

sabato 21. Cielo prevalentemente sereno, salvo locali annuvolamenti nel pomeriggio sulla fascia pedemontana, che in genere non saranno associati a precipitazioni; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui varie diminuzioni delle massime soprattutto sulle zone costiere.

domenica 22. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con qualche addensamento in più specie dal pomeriggio sulle zone pedemontane, associato ad una probabilità piuttosto scarsa di precipitazioni; per le temperature prevarrà un moderato calo, salvo le minime su parte delle zone pedemontane, che saranno stazionarie o in aumento al più contenuto.