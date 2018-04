METEO VENETO – Cielo coperto: le previsioni per i prossimi giorni

Ecco le previsioni meteo per il Veneto relative a lunedì e ai prossimi giorni. A cura dell’Arpav

Evoluzione generale

Dopo un fine settimana in condizioni di tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, lunedì l’ingresso da Ovest di un minimo depressionario in transito sul Nord Italia determinerà un aumento della nuvolosità e precipitazioni anche diffuse; nei giorni successivi la persistenza di un flusso meridionale con circolazione ciclonica mantiene tempo variabile/instabile almeno fino ai giorni centrali della settimana.

Tempo previsto

lunedì 9. Nelle prime ore cielo parzialmente nuvoloso; dalla mattina ingresso di nuvolosità estesa a partire da sud, fino a cielo generalmente molto nuvoloso o coperto nel corso della giornata; possibile qualche locale schiarita dalla serata.

Precipitazioni. Probabilità di precipitazioni in aumento dalle prime ore, fino a medio-alta (50/75%) in pianura e alta (75/100%) sulle zone pedemontane; i fenomeni saranno via via più diffusi, anche a carattere di rovescio, più consistenti sulle zone pedemontane.

Temperature. Minime stabili o in locale aumento, massime in lieve calo, salvo sulle zone orientali.

Venti. In pianura da moderati orientali sulle zone interne, a moderati-tesi di scirocco sulle zone orientali e costiere, poi in attenuazione verso sera.

Mare. Da poco mosso a mosso nella seconda parte della giornata.

martedì 10. Tempo variabile a tratti instabile, con annuvolamenti alternati a parziali schiarite, più probabili al mattino.

Precipitazioni. Probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) nel pomeriggio di precipitazioni sparse sulle zone pedemontane; in pianura i fenomeni saranno più locali e intermittenti, con probabilità al più medio-bassa (25-50%), anche inferiore sulle zone centro orientali.

Temperature. Minime in generale lieve aumento, massime in generale diminuzione salvo essere localmente stabili sulle zone meridionali.

Venti. Inizialmente deboli meridionali, poi deboli/moderati da sud est.

Mare. Poco mosso.

Tendenza

mercoledì 11. Variabilità con cielo in prevalenza nuvoloso sulle zone pedemontane, e parziali annuvolamenti alternati a schiarite specie sulle zone orientali. Precipitazioni sparse perlopiù limitate alle zone pedemontane e pianura occidentale; sul resto della pianura non si esclude qualche locale modesta precipitazione. Temperature senza variazioni di rilievo.

giovedì 12. Probabile nuova fase di instabilità con nuvolosità e precipitazioni diffuse specie nella prima parte della giornata. Temperature in contenuto calo, un po’ più sensibile nei valori minimi. Previsore: FD