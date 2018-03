METEO VENETO – Ancora nubi e tempo instabile

Evoluzione generale

L’ingresso di una depressione da ovest ha portato molte nubi e precipitazioni estese con cumulate anche consistenti sulle zone centro-settentrionali nel corso del pomeriggio/sera di domenica. A inizio settimana, tempo variabile, a tratti instabile; tra mercoledì e buona parte di giovedì temporanea fase di aumento della pressione prima dell’arrivo di un nuovo impulso perturbato nella sera/notte di giovedì.

Tempo previsto

lunedì 12. Nuvolosità irregolare più persistente in montagna, alternata a temporanee schiarite più significative in pianura. Nebbie e foschie in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni locali o sparse, in prevalenza modeste, ma con possibili rovesci, soprattutto in pianura nelle ore centrali. Limite della neve intorno a circa 1100-1400 m sulle Dolomiti, 1500-1700 m sulle Prealpi.

Temperature. Minime e, in quota, anche le massime in leggero calo; massime in aumento altrove.

Venti. Deboli/moderati in prevalenza dai quadranti occidentali in quota e in pianura, variabili nelle valli.

Mare. Da molto mosso al mattino con moto ondoso in attenuazione fino a mosso in serata.

martedì 13. Tratti di sereno alternati ad annuvolamenti più consistenti sulle zone orientali soprattutto nel pomeriggio/sera. Nelle ore più fredde, probabili foschie o locali nebbie in pianura, qualche nube bassa nelle valli.

Precipitazioni. Al mattino in prevalenza assenti; in seguito probabilità medio-alta(50-75%) sulle Dolomiti e sulla pianura centro-orientale, medio-bassa(25-50%) altrove di precipitazioni da locali a sparse anche a carattere di rovescio. Limite della neve intorno a circa 1400-1500 m.

Temperature. In diminuzione, più sensibile nei valori minimi in montagna, salvo aumento delle massime nelle valli.

Venti. In quota dai quadranti occidentali deboli/moderati; altrove deboli variabili, in prevalenza occidentali al mattino sulla pianura.

Mare. Poco mosso.

Tendenza

mercoledì 14. Poco o parzialmente nuvoloso soprattutto al mattino, in prevalenza senza precipitazioni. Temperature minime in calo, massime senza notevoli variazioni.

giovedì 15. Per buona parte della giornata sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte; nel pomeriggio/sera aumento della nuvolosità con probabili precipitazioni a fine giornata. Temperature stazionarie o in locale variazione.