METEO – Valanghe, dichiarato lo “stato di attenzione” sulle Prealpi

Prealpi Venete a rischio valanghe tra oggi e domani, così come recita il bollettino della Protezione Civile: “In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Meteo Veneto con segnalazione emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto in data odierna che prevede tra mercoledì 27 e la mattina di giovedì 28 precipitazioni specie su zone montane e pedemontane, con quota neve a 600/900 metri sulle Dolomiti e 900/1100 metri sulle Prealpi, accumuli anche consistenti sopra i 1000 metri sulle Dolomiti e sopra i 1400 metri sulle Prealpi, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, per Nevicate si dichiara lo “Stato di Attenzione”.