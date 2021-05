Meteo, torna il maltempo: stato di attenzione per la Protezione Civile

Le previsioni meteorologiche del Veneto segnalano per la serata di oggi, martedì 18 maggio, e per il primo mattino di domani, mercoledì 19, precipitazioni a tratti diffuse, a prevalente carattere di rovescio e temporale. Sulla pedemontana e sulla pianura, in particolare sulle zone centro-orientali, saranno possibili forti rovesci e non si esclude qualche temporale intenso con locali grandinate.

Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, con particolare riferimento alla rete idraulica secondaria, fissando dalle 18.00 fino alle 9.00 di domattina lo stato di Attenzione (allerta gialla) per i bacini: Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige-Garda e Monti Lessini (VR), Po – Fissero – Tartaro – Canal Bianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave – Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza – Lemene e Tagliamento (VE-TV).

Si raccomanda agli enti interessati di prestare la massima attenzione per la sorveglianza dei fenomeni previsti sul territorio di competenza e di prepararsi con congruo anticipo, rispetto agli orari indicati nel presente avviso, alla gestione di eventuali fenomeni emergenziali.