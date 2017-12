METEO – Il tempo… dopo Natale

Ecco il tempo previsto da Arpav Veneto a partire da domani.

martedì 26. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto salvo residue schiarite fino al primo mattino in montagna, foschie/nubi basse/nebbie sparse in pianura e qualche fondovalle durante le ore più fredde.

Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche debole precipitazione sparsa ed intermittente, tendenza ad aumento della probabilità di precipitazione fino ad alta (75-100%) verso fine giornata. Limite della neve intorno ai 900/1100 m.

Temperature. Minime in aumento in pianura con valori superiori allo zero, stazionarie in montagna salvo risultare in calo in quota; massime stazionarie o in locale aumento in pianura, in generale marcato calo in montagna.

Venti. In quota moderati/tesi da Sud-Ovest, deboli variabili altrove.

Mare. Poco mosso, tendente a mosso nel corso del pomeriggio.

mercoledì 27. Tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) di precipitazioni via via più diffuse nel corso della giornata, più consistenti sulle zone centro-settentrionali dove i quantitativi potranno anche risultare localmente significativi. Limite della neve intorno a 900/1100 m sulle Prealpi, 700/900 m sulle Dolomiti.

Temperature. In generale aumento in pianura; in montagna in diminuzione.

Venti. Sulla costa e pianura limitrofa venti da Sud-Est da moderati a tesi, a tratti forti nel pomeriggio, sul resto della pianura deboli/variabili. In quota venti tesi/forti dai quadranti meridionali.

Mare. Da mosso a molto mosso, anche agitato dal tardo pomeriggio.

giovedì 28. Cielo ancora molto nuvoloso fino al mattino con precipitazioni sparse e limite della neve intorno a 700-800m e fino a fondovalle sulle Dolomiti. Nel corso del pomeriggio tendenza ad esaurimento dei fenomeni con possibilità di qualche residua pioggia su costa e pianura meridionale. Probabili schiarite verso fine giornata. Temperature minime in generale calo e raggiunte a fine giornata con valori prossimi o inferiori a zero anche in pianura; massime in diminuzione.

venerdì 29. Cielo sereno o poco nuvoloso. Generale calo termico con estese gelate nella notte anche in pianura. Venti in quota tesi dai quadranti settentrionali.