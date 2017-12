METEO – Il tempo sotto… l’Albero

Le caratteristiche meteorologiche salienti saranno l’assenza di precipitazioni e l’inversione termica, che in pianura porterà un graduale aumento dell’umidità con conseguente crescente probabilità di nebbie e sui monti temperature sopra la media anche sensibilmente. Da martedì prevalentemente uggioso per l’avvicinamento da nord-ovest di una bassa pressione, che porterà precipitazioni più probabilmente mercoledì.

Il tempo oggi

domenica 24. Cielo sereno o poco nuvoloso, in pianura fino a metà mattina e di sera nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Treviso e locali altrove.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a sabato sulla pianura saranno stazionarie di notte e in calo leggero o moderato di giorno, sui monti in lieve aumento; nelle ore notturne estesamente prossime o inferiori allo zero.

Venti. In alta montagna moderati da nord-ovest, altrove deboli con direzione variabile.

Mare. Calmo.

lunedì 25. Cielo da sereno o poco nuvoloso fino alla mattina a parzialmente nuvoloso o nuvoloso tra il pomeriggio e la sera; l’aumento della nuvolosità riguarderà prima la pianura e poi anche i monti. A sud dell’asse Verona-Treviso nebbie diffuse e localmente persistenti per gran parte del giorno, sul resto della pianura e in Val Belluna nebbie locali fino a metà mattina e di sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a domenica generalmente saranno in calo leggero o moderato, fino al primo mattino nelle valli senza variazioni di rilievo e in pianura un po’ in aumento.

Venti. In alta montagna moderati da sud-ovest, altrove deboli con direzione variabile.

Mare. Calmo.

Tendenza

martedì 26. Cielo spesso nuvoloso. In pianura nebbie sparse fino al mattino. Alcune precipitazioni più probabilmente in montagna e verso sera, con quota neve mediamente a 1000/1300 metri. Le temperature rispetto a lunedì in pianura saranno in aumento e sui monti in calo.

mercoledì 27. Cielo molto nuvoloso o coperto con varie precipitazioni discontinue, nevose sopra i 700/1000 metri di quota. Temperature più alte di martedì.