METEO – Prosegue il maltempo nel Vicentino tra pioggia e grandine: stato di attenzione prolungato

METEO: PROSEGUE LA FASE DI INSTABILITÀ SUL VENETO, STATO DI ATTENZIONE PER POSSIBILI ROVESCI E TEMPORALI NELLE AREE MONTANE, PEDEMONTANE E NORD ORIENTALI FINO A MARTEDÌ

In questi momenti piove in alcune zone del Vicentino: si segnala pioggia a Thiene, Nove, Tezze sul Brenta, Breganze, Rossano, Asiago, Chiuppano Montecchio Precalcino, Rosà, Lugo, Bassano, Caldogno, Valdagno, Valchiampo. A Villaverla, Cartigliano e Bassano pioggia mista a grandine. A Passo di Riva di Dueville grandine grossa.

Prosegue anche domani la fase di tempo instabile in Veneto con possibilità di alcuni temporali intensi – anche con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento- in particolare oggi, dapprima sulle zone montane, infine su quelle pedemontane e sulla pianura nord-orientale. Domenica, temporali e rovesci sono previsti in modo sparso su gran parte del territorio.

Visti i fenomeni meteorologici previsti da Arpav, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso avviso di ‘allerta gialla’ (stato di attenzione) per criticità idrogeologica sulla rete idraulica secondaria di tutti i bacini del territorio regionale, valido sino alle ore 14 di martedì 9 luglio.

Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala, inoltre, la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini, Basso Brenta –Bacchiglione.

Foto: Grandine a Passo di Riva