METEO in VENETO – Torna l’estate

Evoluzione generale

Tempo stabile e, fino a sabato, ben soleggiato con clima gradevole, grazie all’influenza prima dell’anticiclone delle Azzorre e da venerdì di un promontorio in espansione sul Mediterraneo. Da domenica la pressione diminuirà, mentre aumenterà l’umidità nei bassi livelli dell’atmosfera, che potrà dare origine ad annuvolamenti di tipo stratiforme. Lunedì probabile fase di instabilità pomeridiana in montagna.

Il tempo oggi

giovedì 12

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Tempo stabile e ben soleggiato con aria limpida. Temperature in aumento con valori leggermente superiori alla norma.

Tempo previsto

venerdì 13. Tempo stabile con cielo sereno e aria asciutta.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Sulle zone montane in aumento, in pianura pressochè stazionarie o in locale leggera variazione.

Venti. In quota deboli settentrionali; altrove deboli variabili, a regime di brezza nelle valli e in prossimità della costa.

Mare. Poco mosso o quasi calmo in serata.

Previsione Altezza Onde

sabato 14. Cielo da sereno o poco nuvoloso sulla costa e verso sud a poco o parzialmente nuvoloso sulle zone centro-settentrionali e sulla pianura interna con annuvolamenti un po’ più frequenti in montagna a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. In quota deboli da nord-ovest; altrove deboli variabili, a prevalente regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare. Quasi calmo o poco mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

domenica 15. Poco o parzialmente nuvoloso per nubi basse. Precipitazioni assenti. Temperature senza notevoli variazioni o in lieve aumento le minime.

lunedì 16. Poco o parzialmente nuvoloso per nubi basse, con possibili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura. Maggiori annuvolamenti nella seconda parte della giornata sulle zone montane, dove saranno possibili dei rovesci o temporali. Valori termici stazionari o in locale variazione.