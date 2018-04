METEO PREVISIONI – Continua l’estate d’aprile

Continua la piccola estate in Veneto, con temperature vicine ai 30 gradi durante il giorno. Ecco le previsioni meteo per il Veneto a cura dell’Arpav

Evoluzione generale

L’anticiclone che negli ultimi giorni ha mantenuto il tempo stabile e ben soleggato si indebolisce leggermente, consentendo l’ingresso di correnti occidentali un po’ più umide, che porteranno un aumento della nuvolosità e una fase di instabilità tra il pomeriggio di lunedì e le prime ore di martedì; in seguito nuvolosità variabile.

Tempo previsto

lunedì 23. Sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature nella prima parte della giornata; dal pomeriggio aumento della nuvolosità fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso a fine giornata. Possibili foschie o locali nebbie fino al primo mattino ed in serata.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) in tarda serata sulle zone nord-orientali di locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. Variabili deboli, o a tratti moderati per rinforzi di brezza, sul litorale e sulla pedemontana.

Mare. Calmo o quasi calmo.

martedì 24. Residua nuvolosità tra la notte ed il primo mattino, in seguito poco nuvoloso. Possibili foschie o locali nebbie nelle ore più fredde.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%), nelle primissime ore sulla pianura nord-orientale di residue precipitazioni.

Temperature. Minime in aumento; massime in calo, tranne sulla costa dove saranno in leggero aumento.

Venti. Deboli variabili, salvo moderati rinforzi da est sulla costa nella prima parte della giornata.

Mare. Calmo.

Tendenza

mercoledì 25. Sereno o poco nuvoloso con possibili foschie, nebbie e nubi basse nelle ore più fredde. Temperature stazionarie o in locale variazione.

giovedì 26. Tratti di sereno più presenti fino alla mattinata, alternati a nuvolosità irregolare crescente nel corso del pomeriggio, con probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in serata. Temperature minime in aumento, massime in calo.