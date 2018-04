METEO – Pioggia desertica oggi…e domani?

Cielo rossastro? Pioggia mista a sabbia? Non siete nè su Marte nè nel deserto anche se la responsabile è la tantissima polvere sahariana che ha raggiunto il Vicentino nella giornata odierna come si evince da questa spettacolare immagine satellitare di oggi. In particolare la pioggia mista a sabbia è stata segnalata in tutto l’Ovest e l’Alto Vicentino.

Il tutto è stato causato da un minimo depressionario che attualmente si trova sul Mar Tirreno associato al passaggio di una debole perturbazione nord africana. La circolazione ciclonica ha trasportato sul Mediterraneo centrale ingenti quantitativi di polvere sahariana a causa di intensi venti sciroccali che hanno raggiunto raffiche fino a 90-100 km orari sulle nostre estreme regioni meridionali, venti associati a temperature anche piuttosto miti su tutta la nostra penisola.

Guardate quanto è “sporco” il cielo in prossimità dell’Italia, a differenza delle aree più occidentali caratterizzate dalla presenza di cieli più limpidi. E non è tutto, perchè il massimo della polvere è previsto nelle prossime ore, tra stanotte e domattina probabilmente.

Credits: “Chi ha paura del buio”+NASA (foto)