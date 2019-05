METEO PAZZO – Ci salviamo almeno il weekend?

Ecco le previsioni meteo dell’Arpav fino a sabato. Occhi puntati sulle previsioni per il weekend. Fino a ieri era prevista pioggia, ma ora anche i meteorologi sono possibilisti. Domani le previsioni fino a domenica

Evoluzione generale

Fino alle prime ore di giovedì correnti debolmente cicloniche interesserano la regione e il tempo sarà variabile. Tra giovedì e venerdì seguirà una temporanea parziale rimonta anticiclonica con più ampi tratti di sereno e precipitazioni un po’ meno probabili. Poi un altro impulso perturbato porterà dal pomeriggio/sera di venerdì maggiore nuvolosità e aumento della probabilità di precipitazioni.

Il tempo oggi

martedì 21

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, ma con parziali schiarite, specie sulla pianura occidentale. Probabili precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o occasionale temporale, dal pomeriggio sulle zone pedemontane e in seguito anche sulle restanti zone. Temperature massime in rialzo, specie sulle zone occidentali.

Tempo previsto

mercoledì 22. Ampi tratti di sereno alternati a nuvolosità irregolare più consistente nelle ore pomeridiane, soprattutto sulle zone pedemontane.

Precipitazioni. Fino al primo mattino probabilità medio-bassa (25-50%) di residue piogge limitatamente alla pianura meridionale; poi fenomeni assenti fino alle ore centrali; nel corso del pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) sulle zone pedemontane, medio-bassa (25-50%) altrove di precipitazioni locali o sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale.

Temperature. Senza variazioni di rilievo o in aumento, specie le massime sulle zone orientali.

Venti. Deboli variabili.

Mare. Poco mosso.

Previsione Altezza Onde

giovedì 23. Tratti di sereno alternati ad annuvolamenti, un po’ più consistenti sulle zone centro-occidentali al mattino e su quelle pedemontane nel pomeriggio.

Precipitazioni. Al mattino sulla pianura centro-occidentale probabilità medio-bassa(25-50%) di qualche precipitazione; altrove fenomeni generalmente assenti. Nel pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone pedemontane, quasi del tutto assenti sulla costa. Fenomeni in esaurimento dalla serata.

Temperature. Stazionarie o in locale variazione.

Venti. Deboli variabili.

Mare. Poco mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

venerdì 24. Inizialmente abbastanza soleggiato, dalle ore centrali variabilità e tratti di instabilità, con annuvolamenti e probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale specie sulle zone pedemontane. Temperature minime in leggera diminuzione, massime in rialzo.

sabato 25. Frequenti annuvolamenti alternati a qualche schiarita più significativa sulla costa. Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto sulle zone pedemontane e sulla pianura interna. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione.