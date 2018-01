METEO – Le previsioni per il weekend

Ecco le consuete previsioni di Arpav Veneto.

Un’ampia e profonda depressione centrata sull’Islanda convoglia sul Veneto correnti nord-occidentali in quota con una fase anticiclonica fino alla prima parte di venerdì che renderà il tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e aria asciutta. In seguito l’avvicinamento di una saccatura associata alla stessa depressione porterà condizioni di maggior variabilità con annuvolamenti e possibilità di qualche modesta precipitazione.

giovedì 18. In prevalenza sereno, a tratti poco nuvoloso per nuvolosità medio-alta con aria tersa e ottima visibilità ovunque.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in diminuzione, localmente raggiunte a fine giornata, con valori diffusamente inferiori a zero anche in pianura. Massime in pianura in diminuzione, in montagna senza notevoli variazioni.

Venti. In quota inizialmente tesi o forti da nord-ovest, dal pomeriggio moderati/tesi da ovest; nelle valli variabili; in pianura da ovest o sud-ovest moderati, a tratti tesi in prossimità della costa, in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Mare. In prevalenza poco mosso, salvo risultare ancora mosso nelle prime ore.

venerdì 19. Tempo inizialmente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso con qualche foschia o locale nebbia sulla pianura nord-orientale e in prossimità della costa, dalle ore centrali maggior variabilità con annuvolamenti e schiarite.

Precipitazioni. Al mattino generalmente assenti, dal pomeriggio/sera probabilità in aumento fino a bassa (5-25%) per qualche modesta pioggia in pianura.

Temperature. Senza variazioni di rilievo, salvo temporanei aumenti in quota.

Venti. In quota inizialmente moderati, a tratti tesi, dai quadranti occidentali in rotazione e attenuazione dalle ore centrali dai quadranti settentrionali. In pianura generalmente deboli in prevalenza orientali.

Mare. Poco mosso.

sabato 20. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti di nubi basse con foschie o locali nebbie e qualche residua pioggia in pianura, in seguito tempo soleggiato ma con tendenza all’aumento della nuvolosità associata alla possibilità di qualche modesta precipitazione verso sera, specie su zone centro-settentrionali, nevosa fino a quote collinari. Temperature in calo in montagna, senza variazioni di rilievo altrove salvo lievi aumenti delle minime in pianura.

domenica 21. Modesta variabilità con annuvolamenti, specie su zone centro-settentrionali, alternati a schiarite più frequenti in pianura. Precipitazioni generalmente assenti in pianura, probabilità in aumento sulle zone montane specie dal pomeriggio e sulle Dolomiti per deboli nevicate fino a fondovalle. Temperature pressochè stazionarie.