METEO – Le previsioni per questa settimana

Una depressione di origine atlantica porterà tempo perturbato sul Veneto tra lunedì e martedì con precipitazioni consistenti sulle zone centro-settentrionali ed un significativo rinforzo dei venti. Mercoledì tempo più stabile. Giovedì nuvolosità variabile.

lunedì 8. Tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto soprattutto sulle zone centro-settentrionali.

Precipitazioni. Sulle zone centrali e settentrionali probabilità alta (75%-100%) di precipitazioni da sparse a diffuse, in prevalenza moderate, ma in intensificazione sulle Prealpi e sulla pedemontana dalla serata; sulla pianura meridionale probabilità medio-bassa (25-50%) di fenomeni locali e di minore intensità. Limite delle nevicate mediamente sui 1500-1800 m o localmente più in basso, specie sulle Dolomiti.

Temperature. Minime in aumento in pianura e nelle valli, massime senza notevoli variazioni o in locale leggero aumento sulla pianura. Ridotta escursione termica diurne.

Venti. In quota dai quadranti meridionali moderati/tesi, temporaneamente forti a fine giornata; nelle valli variabili; in pianura moderati o tesi, specie in prossimità della costa, in prevalenza nord-orientali, salvo sul litorale e sulle zone limitrofe, dove nella seconda parte della giornata soffieranno da sud-est.

Mare. Molto mosso o agitato.

martedì 9. Perturbato a inizio giornata sulle zone centro-settentrionali, dove il cielo resterà in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo parziali schiarite a partire dal pomeriggio. Poco o parzialmente nuvoloso verso sud. Probabili foschie o nebbie in pianura a fine giornata.

Precipitazioni. Sulle zone centrali e settentrionali nella prima parte della giornata probabilità alta (75-100%) di precipitazioni estese e consistenti; fenomeni in diradamento e diminuzione della probabilità di precipitazione dalle ore centrali. Sulle zone meridionali, probabilità al più medio-bassa (25-50%) di locali deboli piogge. Limite della neve in abbassamento fino a circa 800-1100 m.

Temperature. Minime, raggiunte in serata, in diminuzione; lievi variazioni a carattere locale nei valori massimi con tendenza all’aumento in pianura.

Venti. In quota sud-occidentali, da tesi a moderati; nelle valli deboli variabili; in pianura da moderati a deboli, in prevalenza nord-orientali, salvo risultare ancora sud-orientali lungo la costa fino alla mattinata.

Mare. Molto mosso, anche agitato nelle prime ore, con moto ondoso in attenuazione fino a mosso.

mercoledì 10. Cielo sereno o poco nuvoloso, con foschie e nebbie, in pianura anche localmente persistenti. Temperature in diminuzione le minime e in pianura anche le massime.

giovedì 11. Annuvolamenti alternati a parziali schiarite. Precipitazioni in prevalenza assenti. Temperature senza notevoli variazioni o in lieve calo.