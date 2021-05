Meteo, la pioggia è arrivata: stato di attenzione in Veneto

Le previsioni meteorologiche del Veneto segnalano tra il pomeriggio di oggi e il mattino di mercoledì 12 tempo a tratti perturbato con precipitazioni diffuse e quantitativi anche consistenti o localmente abbondanti sulle zone centro-occidentali della regione. In particolare tra Prealpi e pianura, inoltre, saranno possibili forti rovesci anche temporaleschi. Ma in buona parte del Veneto la pioggia ha iniziato a scendere già stamane. Per ora non sono segnalati particolari disagi.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, fissando dalle 14.00 di oggi fino alla stessa ora di dopodomani lo stato di Attenzione (allerta gialla) per i bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR) e Adige- Garda e Monti Lessini (VR).

Le previsioni segnalano, inoltre, il limite delle nevicate in abbassamento fino a circa 2000 metri e rinforzi di vento in quota dai quadranti meridionali e in pianura da quelli orientali.