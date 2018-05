METEO – In Veneto ancora stato di attenzione per temporali

Il Veneto è ancora interessato da condizioni di instabilità. Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha confermato lo Stato di Attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle ore 14.00 di oggi alla ore 8.00 di dopodomani, in quasi tutti i bacini idrografici, esclusi quelli del Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (Vene-F) e del Livenza, Lemene e Tagliamento (Vene-G). Permane infatti una circolazione ciclonica su Spagna, Francia e Mediterraneo occidentale, con masse d’aria calda e umida sulla regione. Questo determina ancora dei tratti di instabilità sul Veneto, con possibilità di locali rovesci e temporali, specie sulle zone montane, pedemontane e pianura interna. Sebbene l’instabilità sia un po’ minore dei giorni precedenti, non si possono escludere isolati fenomeni intensi sulle zone indicate. Visti i fenomeni meteorologici previsti le possibili criticità idrogeologiche sono riferite allo scenario per temporali forti.