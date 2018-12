METEO – Fine anno con vento forte, attenzione su zone montane

La fine del 2018 sarà caratterizzata, in Veneto, da condizioni meteorologiche di vento forte. Alla luce di queste previsioni, emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Vento Forte sulle zone montane e pedemontane, valevole per le intere giornate del 30 e 31 dicembre. In particolare, tra domenica 30 e lunedì 31, sono previsti venti da nord, forti in quota, anche molto forti in alta quota; a tratti, venti tesi o forti anche nelle valli e localmente sulle zone pedemontane per raffiche di Foehn.