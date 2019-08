METEO – Diramato lo stato di pre-allarme in Veneto

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha emesso poco fa un bollettino di

aggiornamento nel quale, in conseguenza delle precipitazioni occorse nella mattinata

odierna, viene decretata la fase di preallarme fino alle ore 20 di oggi sulle zone Vene-

H (Piave Pedemontano) e Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone). Sul resto della

regione si conferma lo stato di attenzione già decretato ieri.

Le previsioni dell’ARPAV indicano per il pomeriggio/sera di oggi tempo instabile con

alternanza di tratti di sereno e annuvolamenti anche consistenti. Precipitazioni

inizialmente locali, in seguito via via più diffuse e frequenti nel corso del pomeriggio;

fenomeni in diradamento in serata a partire dalle Dolomiti, probabilmente più

persistenti in pianura. Le precipitazioni saranno a prevalente carattere di rovescio o

temporale, anche di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche divento e locali

grandinate). Temperature in calo localmente sensibile nei valori massimi, con minime

raggiunte in serata.

Per domani condizioni meteo in miglioramento con precipitazioni in prevalenza

assenti, eccetto probabilità bassa (5-25%) nelle primissime ore per residui fenomeni

sulla pianura sud-orientale e al pomeriggio per qualche piovasco o rovescio/temporale

sulle zone montane ed occasionalmente sulla pianura limitrofa.

Comunicato nr. 1281/2019 (PRESIDENTE-PROTEZIONE CIVILE)