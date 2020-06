METEO – Cos’è successo ieri e le previsioni per i prossimi giorni

Dall’Arpav l’aggiornamento meteo, con l’analisi di quanto successo ieri e le previsioni per i prossimi giorni.

Da diversi giorni la regione è interessata da un flusso di correnti che hanno determinato condizioni di tempo spiccatamente instabile con frequenti rovesci e temporali a partire da domenica 7. In diversi casi, tra le Prealpi e la pianura, i fenomeni osservati sono risultati di forte intensità soprattutto in termini di precipitazioni, intense e consistenti, e di grandinate. Nella giornata di ieri, mercoledì 10, le precipitazioni più significative si sono registrate nel pomeriggio con sistemi temporaleschi a tratti diffusi che hanno coinvolto soprattutto la pianura e parte della costa. In particolare nel primo pomeriggio si è formata una linea di celle temporalesche con segnali di forte intensità che si è estesa lungo la pianura centrale, tra il veronese e il veneziano centrale. I quantitativi di precipitazione, registrati dalla rete Arpav, sono risultati in alcuni casi consistenti e particolarmente intensi in quanto concentrati in poche decine di minuti. A Legnaro (PD) si sono registrati in totale 56 mm di pioggia, caduti tutti in un’ora e di cui 43 mm in soli 30 minuti, classificando l’evento come nubifragio. I temporali sono risultati inoltre spesso grandinigeni con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi e consistenti soprattutto nel veronese e nel veneziano. A Venezia una forte grandinata ha imbiancato la città intorno alle 16.30. Nei prossimi giorni, tra venerdì e sabato, una temporanea rimonta anticiclonica riporterà condizioni di tempo stabile e soleggiato, senza precipitazioni e con temperature in aumento, anche sensibile nei valori massimi. Tra domenica e lunedì sarà invece probabile una nuova fase di variabilità. Per aggiornamenti consultare il sito www.arpa.veneto.it