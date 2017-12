METEO – Capodanno, bel tempo o no?

Il Veneto chiude il 2017 con il bel tempo ma già dal da domani, primo gennaio, il meteo non sarà dei migliori con cielo coperto e rischio precipitazioni. Secondo l’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto (Arpav) oggi, nel corso della giornata si registrerà un progressivo aumento della nuvolosità in aumento da sud-ovest, fino a cielo nuvoloso su tutta la pianura dal pomeriggio e anche sui monti di sera. Bassissimo il rischio di precipitazioni date praticamente per assenti. Le temperature in pianura saranno stazionarie fino al primo mattino, più basse in modo leggero o moderato di giorno, più alte anche sensibilmente di sera. Sui monti in aumento anche sensibile eccetto stazionarietà dei valori notturni nelle valli. Per il primo dell’anno fino dal mattino la probabilità di precipitazioni è alta; saranno estese, generalmente modeste e localmente moderate, nevose in prevalenza sopra i 1200/1400 metri di quota. Nella seconda metà di giornata probabilità in diminuzione, tenderanno a cessare entro sera.