Meteo, cala il maltempo

In Veneto rimane lo stato di attenzione per criticità idraulica in alcuni bacini idrografici, a causa dell’intensità dei fenomeni degli eventi metereologici che nei giorni scorsi hanno colpito gran parte del Veneto.

L’allerta idraulica “gialla” è riferita, nello specifico, alla rete principali dei bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, legata all’esaurimento della piena sul Fiume Agno, e Basso Brenta–Bacchiglione, visti i livelli idrometrici, comunque in diminuzione, del sistema Fratta-Gorzone.

La criticità idrogeologica gialla, riferita soprattutto alla gestione delle acque del reticolo idraulico secondario, riguarda invece i seguenti bacini: Alto Piave; Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Basso Brenta–Bacchiglione; Livenza, Lemene e Tagliamento.

La criticità segnalata per quest’ultimo bacino è collegata alla gestione delle acque del reticolo secondario in relazione alle escursioni di marea, mentre nei territori montani e pedemontani l’elevata saturazione dei terreni potrebbe determinare l’innesco di fenomeni franosi sui versanti delle zone di allertamento Vene-A, Vene-H, Vene-B.

Per la giornata odierna il meteo annuncia una modesta variabilità, con nuvolosità in aumento nel pomeriggio/sera. Bassa è la probabilità di precipitazioni sulle zone orientali e medio-bassa per fenomeni deboli e sparsi nel resto del territorio regionale, con qualche fiocco di neve fino ai fondovalle sulle Dolomiti e da 700-900 m sulle Prealpi.

Domani, sabato 12 dicembre, permane una probabilità medio-bassa nella notte e bassa in seguito per precipitazioni, con un po’ di neve fino ai fondovalle dolomitici e da circa 600-800 m sulle Prealpi.

Alla luce delle previsioni meteo per le prossime ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità, valevole dalle ore 14 di oggi, venerdì 11 dicembre, fino alle ore 14 di domani 12 dicembre.