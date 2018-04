METEO – Attendibilità previsioni, Bottacin: “Usate Arpav”

“Per avere le risposte più attendibili c’è una soluzione molto semplice: utilizzare le previsioni meteo fornite da ARPAV, che sono le più precise”. Con questo consiglio anche l’assessore regionale all’Ambiente e alla protezione civile Gianpaolo Bottacin interviene sul tema dell’attendibilità dei siti contenenti previsioni meteorologiche che, a volte diffuse in maniera imprecisa, recano danno non solo agli utenti ma pure ad amministrazioni e operatori turistici. “Le informazioni elaborate dalla nostra agenzia infatti – fa rilevare l’assessore – vengono predisposte con lo scopo principale di definire i bollettini di allertamento della Protezione Civile, inviati tutti i giorni ai componenti del sistema di protezione civile e in primis alle amministrazioni comunali. Essendo un bollettino di allertamento, viene fatto con un’accuratezza che può definirsi massima, utilizzando vari modelli matematici”. “Proprio per questo – conclude Bottacin – l’orizzonte temporale deve essere necessariamente breve per risultare attendibile; vedere siti internet che invece propongono bollettini meteo con previsioni anche ad un mese fa sorridere”.