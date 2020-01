METEO – Ancora tempo stabile: ieri calo netto delle polveri sottili

Nonostante la stabilità del meteo e l’assenza di precipitazioni ieri piccola tregua sul fronte delle polveri sottili. Le centraline Arpav hanno registrato cali generalizzati in tutto il Veneto. A Vicenza (Ferrovieri) sono stati rilevati 39 µg/m3 di pm 10, sotto quindi il primo limite dei 50 µg/m3 . Leggermente sopra il primo limite le pm2.5, con 32 µg/m3 .

Ecco le previsioni meteo per il Veneto.

Evoluzione generale

Sul Nord Italia si estende un promontorio di matrice atlantica che manterrà condizioni di tempo stabile e senza precipitazioni almeno fino alla prima parte della prossima settimana. Domenica il cielo rimarrà in prevalenza sereno e con minor rischio di nebbie in pianura; da lunedì potranno invece presentarsi delle velature con una crescente probabilità di foschie, nebbie e nubi basse in pianura, specie nelle ore più fredde.

Tempo previsto

lunedì 13. Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte; in pianura, specie quella meridionale, foschie e nebbie specie nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stabili o in lieve diminuzione in pianura con gelate diffuse, stazionarie o in lieve aumento in montagna con marcate inversioni termiche; massime in generale diminuzione, anche sensibile nelle zone di pianura interessate da nebbie persistenti.

Venti. In quota da deboli a moderati sud-occidentali. In pianura deboli in prevalenza occidentali.

Mare. Calmo o poco mosso.

Previsione Altezza Onde

martedì 14. Tempo ancora stabile con cielo poco o parzialmente nuvoloso in montagna per passaggio di velature e per qualche nube bassa, in pianura frequenti foschie/nebbie o nubi basse in parziale dissolvimento nelle ore centrali.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in locale aumento sulla pianura centro-meridionale, in calo in montagna; massime in ulteriore diminuzione o localmente stazionarie sulla pianura centro-meridionale.

Venti. In pianura deboli variabili. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare. Calmo.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

mercoledì 15. Tempo stabile con cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso sulle Prealpi per nubi basse, in pianura probabili foschie/nebbie o nubi basse specie nelle ore più fredde. Temperature in leggero aumento.

giovedì 16. Cielo sereno o poco nuvoloso in montagna salvo maggiori annuvolamenti sulle zone prealpine al primo mattino, in pianura probabili foschie/nebbie o nubi basse specie nelle ore più fredde, localmente in parziale dissolvimento sulla pianura meridionale. Temperature minime stazionarie o in diminuzione in pianura, massime in generale aumento.