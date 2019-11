METEO – Allerta arancione per i fiumi Bacchiglione,Brenta, Agno-Guà

Mentre il quadro complessivo delle precipitazioni in Veneto va attenuandosi, si attendono ulteriori incrementi dei livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua, con particolare attenzione al sistema Astico-Bacchiglione, Brenta e Agno-Guà e Piave. Si attendono disagi anche sulla rete idrografica secondaria e si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi sui versanti.

Permane la situazione di criticità locale legata alla frana della Busa del Cristo in Comune di Perarolo di Cadore (Belluno).

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di pre-allarme per criticità idraulica (allerta ‘arancione’) per tutti i comuni rivieraschi del fiume Po, per il passaggio dell’onda di piena, già in corso sul Delta ed entro domani a mezzogiorno in estensione a tutti i comuni.

Sino alle ore 20 di domani è allerta arancione per rischio idrogeologico anche sui bacini del Brenta, dell’Alpone, del Bacchiglione, e del basso Adige. Ulteriori criticità si potranno verificare anche sulla rete idrografica minore e sulla rete fognaria del Piave Pedemontano e dell’alto corso del Brenta e del Bacchiglione.

Foto d’archivio (Po)