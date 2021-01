Metano – A Vicenza operativo il primo impianto self service d’Italia

La notizia è riportata da Ecomotori (portale interamente dedicato alle tematiche della Mobilità Sostenibile). “Dopo un lunghissimo iter -scrivono- la svolta self service è una realtà concreta anche per il metano”. Si tratta di una svolta copernicana per i metanisti, da sempre costretti (in Italia e non in Austria per esempio) a rifornirsi con operatore negli orari di apertura.

Da pochi giorni è finalmente operativo il 1° impianto italiano con erogazione self service di metano. Il distributore ENI si trova a Vicenza in Viale della Scienza, 6. Si tratta della Stazione Eni Chemello a fianco del quartiere fieristico.

“Come da vigente normativa -precisa Ecomotori- il pagamento è possibile solo con bancomat o carte di credito dopo registrazione obbligatoria sul sito www.iovadoametano.it

