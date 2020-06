Merceria Verico, 60 anni di storia

Merceria Verico, che oggi tratta anche linee di intimo uomo e donna di marchi tra cui Lovable, Oscalito, Passionata, Perofil, CAGI, non è solo una delle pochissime botteghe del centro cittadino che hanno resistito con forza ai cambiamenti, ma è soprattutto un segnale importante di ripartenza: ha resistito alla recente crisi economica post Covid-19, adeguandosi alle nuove regole di distanziamento sociale e regalando un punto fermo ai clienti per ritornare alla normalità. Per questo diventa importante celebrare il coraggio di quelle botteghe che, come Merceria Verico, hanno assicurato un legame saldo prezioso del passato con il futuro, valorizzando, tutelando la tradizione e contribuendo a mantenere la cultura della città anche in momenti difficili. “Anche con la mascherina posso regalare un sorriso con gli occhi” afferma Simonetta, che dalla mamma Lorenza e la zia Italia ha ereditato la capacità innata di farti sentire a casa quando entri in bottega. Merceria Verico racconta un pezzo importante della nostra storia, tramandata di generazione in generazione da donne che hanno portato sempre un sorriso a clienti che negli anni sono diventati amici. “La merceria è la nostra tradizione, non vogliamo lasciarla, per noi è soprattutto famiglia”, conclude Italia.