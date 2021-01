Mercedes prende fuoco in autostrada: miracolate due persone (VIDEO)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Poco dopo le 11:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest al km 325 pe l’incendio di un’autovettura: illese le due persone che si trovavano a bordo. Il conducente che viaggiava insieme ad una passeggera, si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso insieme alla donna, mentre l’auto prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno spento con la schiumala berlina Mercedes andata completamente distrutta. Sul posto il personale ausiliario di autostrada. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora con il raffreddamento del telaio e la rimozione da parte del carro attrezzi.